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Сара Джессика Паркер показала уникальный кадр с первых съемок в фильме: волшебное фото

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / Фото из свободных источников

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер может похвастаться и немалым количеством съемок и работой в популярных фильмах. Однако на первой съемочной площадке звезда выглядела смущенно и растерянно. Это звезда продемонстрировала на странице в Instagram.

Сара Джессика Паркер за годы карьеры получила признание в мире и немалое количество сторонников. Звезда запомнилась яркими ролями в кинолентах. В частности, в сериале "Секс и город", фильмах "Любовь и прочие неприятности", "Если Люси упадет", "Куда делись Морганы" и других. Однако мало кто знает, что Сара Джессика Паркер начала актерскую карьеру с фильма "Девочка со спичками".

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Киноленту сняли в 1974 году по мотивам одноименной книги Ганса Христиана Андерсона. Съемки прошли в американском Огайо. Это была первая роль Сары Джессики Паркер, поэтому звезда решила показать, как она выглядела в начале актерской карьеры.

На архивном снимке, опубликованном актрисой, юной знаменитости всего 9 лет. Девочка несколько растерянно сидит и смотрит не в камеру.

Момент, когда зародилась моя любовь к актерству. Моя первая работа. Играя девочку со спичками по мотивам книги Ганса Христиана Андерсона "Девочка со спичками", 1974 год. Это были пять счастливых дней,
– поделилась воспоминаниями Сара Джессика Паркер.

Волшебный кадр появился на Instagram-странице Сары Джессики Паркер и поразил ее поклонников. Почти 300 тысячам пользователей сети понравилось архивное фото актрисы.

Теги: Голливуд LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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