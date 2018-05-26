Сара Джессика Паркер показала уникальный кадр с первых съемок в фильме: волшебное фото

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер может похвастаться и немалым количеством съемок и работой в популярных фильмах. Однако на первой съемочной площадке звезда выглядела смущенно и растерянно. Это звезда продемонстрировала на странице в Instagram.

Сара Джессика Паркер за годы карьеры получила признание в мире и немалое количество сторонников. Звезда запомнилась яркими ролями в кинолентах. В частности, в сериале "Секс и город", фильмах "Любовь и прочие неприятности", "Если Люси упадет", "Куда делись Морганы" и других. Однако мало кто знает, что Сара Джессика Паркер начала актерскую карьеру с фильма "Девочка со спичками".

Читайте также: Сара Джессика Паркер создала изысканные свадебные платья

Киноленту сняли в 1974 году по мотивам одноименной книги Ганса Христиана Андерсона. Съемки прошли в американском Огайо. Это была первая роль Сары Джессики Паркер, поэтому звезда решила показать, как она выглядела в начале актерской карьеры.

На архивном снимке, опубликованном актрисой, юной знаменитости всего 9 лет. Девочка несколько растерянно сидит и смотрит не в камеру.

Момент, когда зародилась моя любовь к актерству. Моя первая работа. Играя девочку со спичками по мотивам книги Ганса Христиана Андерсона "Девочка со спичками", 1974 год. Это были пять счастливых дней,

– поделилась воспоминаниями Сара Джессика Паркер.

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker) 24 Тра 2018 р. о 10:19 PDT

Волшебный кадр появился на Instagram-странице Сары Джессики Паркер и поразил ее поклонников. Почти 300 тысячам пользователей сети понравилось архивное фото актрисы.