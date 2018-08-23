Сара Джессика Паркер продемонстрировала стиль Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке: фото

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер прогулялась по улицам Нью-Йорка в ярком наряде.

Накануне стало известно, что Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.

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Так, недавно 53-летняя актриса появилась на улице Нью-Йорка в ярком летнем наряде с легкими и воздушными тканями. Сара Джессика Паркер поразила всех своим костюмом, который несколько напоминает пользователям пижаму. Образ она сочетала с ярко-розовыми туфлями на каблуках и клатчем такого же оттенка.



Сара Джессика Паркер

Заметим, что костюм из новой коллекции Intimissimi. Паркер именно снималась для новой рекламы итальянского бренда.



Сара Джессика Паркер

Звезда распустила волосы и прикрыла лицо солнцезащитными очками. В таком образе легко представить героиню Сары Кэрри Брэдшоу из культового сериала "Секс в большом городе".

Сара Джессіка Паркер



Сара Джессика Паркер