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Сара Джессика Паркер продемонстрировала стиль Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке: фото

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / Коллаж 24 канал

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер прогулялась по улицам Нью-Йорка в ярком наряде.

Накануне стало известно, что Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.

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Так, недавно 53-летняя актриса появилась на улице Нью-Йорка в ярком летнем наряде с легкими и воздушными тканями. Сара Джессика Паркер поразила всех своим костюмом, который несколько напоминает пользователям пижаму. Образ она сочетала с ярко-розовыми туфлями на каблуках и клатчем такого же оттенка.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессика Паркер

Заметим, что костюм из новой коллекции Intimissimi. Паркер именно снималась для новой рекламы итальянского бренда.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессика Паркер

Звезда распустила волосы и прикрыла лицо солнцезащитными очками. В таком образе легко представить героиню Сары Кэрри Брэдшоу из культового сериала "Секс в большом городе".

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессика Паркер

Теги: Кино LifeStyle Мода Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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