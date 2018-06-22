Сара Коннор из "Терминатора" снова снимется в боевике: фото

Актрису Линду Хэмилтон, которая прославилась благодаря роли Сары Коннор в первых двух фильмах о "Терминаторе", заметили на съемках нового фильма в Мадриде.

На фото заметно, что 61-летняя Линда в прекрасной форме. Она было одета в бронежилет и держала оружие в руках.

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Линда Хэмилтон на съемках нового "Терминатора"

Новый фильм пока не получил название, но известно, что лента выйдет в ноябре 2019 года. Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер также снимется в шестом фильме.