Сара Полсон снялась в рекламе Prada: видео

Звезда популярного сериала "Американские истории ужасов", киноактриса Сара Полсон стала главной героиней новой рекламы модного дома Prada.

В новом рекламном ролике Prada вместе с Сарой Полсон снялась модель Аманда Мерфи. 16 июля Кампейн появился на официальном YouTube канале Prada.

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В рекламе рассказывается история о том, как героиня Аманды Мерфи попадает в неоновый сон. Его олицетворяет Лас-Вегас.



Главная героиня замечает нескольких Мэрилин Монро, которые дефилируют по улицам, сидит на крыше у неоновых трубок в одежде и с сумочкой Прада, едет на машине с номерным знаком Prada и др.



Сара Полсон, которая появляется в образах прислуги и "случайных" персонажей, сопровождает героиню.



В рекламе модный дом Prada показал, что их одежда привлекает больше внимания, чем неоновые вывески в городе.



Рекламный ролик Prada: смотрите видео