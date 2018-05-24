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Сара Сампайо стала звездой мексиканского Vogue: первые фото

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Сара Сампайо для Vogue Mexico
Сара Сампайо для Vogue Mexico / www.vogue.mx

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала лицом нового июньского выпуска издания Vogue Mexico. Модель делится, что это ее первая обложка в году, чему она несказанно рада.

Сейчас доступны только 2 фотографии-обложки издания, отмечаются темными оттенками и загадочной главной героиней, которую поклонники привыкли видеть всегда улыбающейся. Съемка проводилась на берегу морского побережья.

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Автором стильного фотосета стал знаменитый фотограф Джампаоло Сгура. Для фотосессии на обложку издания Сара примерила два образа: в первом она демонстрирует стройные ноги полуприсев, демонстрируя купальник в черно-белую полоску и вязаный свитр. Для другого снимке Сара надела, вероятно, черный корсет и необычный головной убор черного цвета с золостим обрамлением.


Сара Сампайо для Vogue Mexico


Сара Сампайо для Vogue Mexico

Наряды звезды дополняло почти полное отсутствие макияжа и мокрые волосы. Стоит надеяться, что больше фотографий со съемки появятся позже.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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