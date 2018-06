Сара Сампайо засветила стройные ноги в экстремальном мини: соблазнительные фото

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала одной из гостей презентации книги в Нью-Йорке фешн-фотографа Расселла Джеймса о жизни моделей за кулисами бельевого бренда.

Художник Расселл Джеймс, который более 18 лет является специальным фотографом бренда Victoria's Secret представил обществу книгу "Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show", куда вошли фотографии самых известных моделей марки.

Среди них была и португальская модель Сара Сампайо. Для светского мероприятия 26-летняя звезда надела черное латексное платье от бренда 16Arlington и черные лаковые туфли-лодочки. Платье украшал стильный поясок, который подчеркивал фигуру, а также имитированные хрустальные "капельки", которые свисали с платья. Для события модель собрала волосы в хвост, а образ дополнила ярким макияжем.

Однако наибольшее внимание в виде Сары привлекали стройные ноги, которыми девушка щеголяла в своем мини-платье.

