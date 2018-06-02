21:10
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, сегодня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сара Сампайо засветила стройные ноги в экстремальном мини: соблазнительные фото

96 Читати новину українською
Сара Сампайо
Сара Сампайо / www.gettyimages.in

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала одной из гостей презентации книги в Нью-Йорке фешн-фотографа Расселла Джеймса о жизни моделей за кулисами бельевого бренда.

Художник Расселл Джеймс, который более 18 лет является специальным фотографом бренда Victoria's Secret представил обществу книгу "Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show", куда вошли фотографии самых известных моделей марки.

Читайте также: Джиджи Хадид примерила нежное шелковое платье на презентации книги Victoria's Secret

Среди них была и португальская модель Сара Сампайо. Для светского мероприятия 26-летняя звезда надела черное латексное платье от бренда 16Arlington и черные лаковые туфли-лодочки. Платье украшал стильный поясок, который подчеркивал фигуру, а также имитированные хрустальные "капельки", которые свисали с платья. Для события модель собрала волосы в хвост, а образ дополнила ярким макияжем.

 

Однако наибольшее внимание в виде Сары привлекали стройные ноги, которыми девушка щеголяла в своем мини-платье.

 

 

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
сегодня, 21:10 Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
Віталій Дейнега
Як в Україні імітують очищення судової системи
сегодня, 20:01 Як в Україні імітують очищення судової системи
Роман Маселко 36
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 976
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 453
О ценностях европейского бизнеса
сегодня, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 221
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук