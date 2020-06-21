В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Дубинский и Бужанский такой себе котопес. Они постоянно нападают на людей в телеграме, называют журналистов "овцами", а Майдан – государственным переворотом. Коммунальщики в Одессе газонокосилкой пытались косить пыль. Кажется, они думают, что трава не прорастет, если ее скосить еще в зародыше. Этим они и привлекли внимание СМИ.

Также в выпуске программы на 24 канале: "Дизель Шоу" смотрит "95 квартал". СБУ начала наступление на ютуб-сумасшедшего Сергея Пояркова, так как тот оскорбил Зеленского. Шарий из-за границы призвал восстать против полиции Зеленского. Саша Таб в образе бабы Лиды разрывает ТикТок. Настоящий котопес – Дубинский-Бужанский. В Польше много крутой музыки. Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 21 июня 2020: