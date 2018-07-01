Саркастические новости от Крысы. Что общего между Роналду и Ляшко. Церковь в Верховной Раде
В свежем выпуске "#@) руб?$0 с Майклом Щуром" – что общего между Криштиану Роналду и Олегом Ляшко – они оба неплохо зарабатывают на футболе. Наконец раскрыта тайна 500 тысяч гривен, которые украинский политик заработал на ставках. Неизвестный террорист принес в Раду церковь Московского патриархата. Оказывается, что Свято-Владимирский храм расположен на 7 этаже в парламенте.
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Источник: 24 канал
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