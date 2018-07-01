Саркастические новости от Крысы. Что общего между Роналду и Ляшко. Церковь в Верховной Раде

В свежем выпуске "#@) руб?$0 с Майклом Щуром" – что общего между Криштиану Роналду и Олегом Ляшко – они оба неплохо зарабатывают на футболе. Наконец раскрыта тайна 500 тысяч гривен, которые украинский политик заработал на ставках. Неизвестный террорист принес в Раду церковь Московского патриархата. Оказывается, что Свято-Владимирский храм расположен на 7 этаже в парламенте.

Также в выпуске: Путешествие Дмитрия Щебетюка в Португалии началось с транспортных проблем. Возвращение к традициям: в Днепре разместили доски позора для расхитителей имущества. Интервью с автором комикса "Хроники Аптауна" Михаилом Пименовым. "Игра шезлонгов" или пляжный геноцид в Одессе. Гость студии: Osnova — "Scream and Shout".