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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Саркастические новости от Крысы. Что общего между Роналду и Ляшко. Церковь в Верховной Раде

38 Читати новину українською
#@)₴?$0 с Майклом Щуром
#@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

В свежем выпуске "#@) руб?$0 с Майклом Щуром" – что общего между Криштиану Роналду и Олегом Ляшко – они оба неплохо зарабатывают на футболе. Наконец раскрыта тайна 500 тысяч гривен, которые украинский политик заработал на ставках. Неизвестный террорист принес в Раду церковь Московского патриархата. Оказывается, что Свято-Владимирский храм расположен на 7 этаже в парламенте.

Также в выпуске:

Путешествие Дмитрия Щебетюка в Португалии началось с транспортных проблем.

Возвращение к традициям: в Днепре разместили доски позора для расхитителей имущества.

Интервью с автором комикса "Хроники Аптауна" Михаилом Пименовым.

"Игра шезлонгов" или пляжный геноцид в Одессе.

Гость студии: Osnova — "Scream and Shout".

 

 

Теги: Новости Украины УПЦ МП Верховная Рада #@)₴?$0 с Майклом Щуром Олег Ляшко
Источник: 24 канал
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