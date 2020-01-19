Саркастические новости от Щура: Батя спас Гончарука от отставки. Сериал об импичменте Трампа
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал Владимиру Зеленскому. Президент не принял отставку премьер-министра, которого он и так не имеет никакого права увольнять. Процедура импичмента Дональда Трампа начинает напоминать следующий остросюжетный сериал на Netflix.
Также в выпуске:
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Смотрите видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 19 января 2019 года:
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