Саркастические новости от Щура: Батя спас Гончарука от отставки. Сериал об импичменте Трампа

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал Владимиру Зеленскому. Президент не принял отставку премьер-министра, которого он и так не имеет никакого права увольнять. Процедура импичмента Дональда Трампа начинает напоминать следующий остросюжетный сериал на Netflix.

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