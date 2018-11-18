Саркастические новости от Щура. Беглянка Приходько. Kazka заставила плакать Дорна и Лорак

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – бывшая певица Анастасия Приходько, а ныне политик и новый член команды Юлии Тимошенко сбежала с интервью на 5 канале, который принадлежит президенту Петру Порошенко. Кроме топа в мировом чарте Shazam, песня "Плакала" украинской группы Kazka заняла первую строчку на популярном музканале в России, чем заставила плакать Лободу, Дорна и Лорак.

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