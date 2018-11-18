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      Саркастические новости от Щура. Беглянка Приходько. Kazka заставила плакать Дорна и Лорак

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      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – бывшая певица Анастасия Приходько, а ныне политик и новый член команды Юлии Тимошенко сбежала с интервью на 5 канале, который принадлежит президенту Петру Порошенко. Кроме топа в мировом чарте Shazam, песня "Плакала" украинской группы Kazka заняла первую строчку на популярном музканале в России, чем заставила плакать Лободу, Дорна и Лорак.

      Также в выпуске:

      Порошенко заявил, что не будет крутить вентиль.

      Бойко с Рабиновичем объединяют опозиционные силы, раскалывая их.

      Решение Московского патриархата "угрожают" Константинополю так, как Селезнев воротам соперников.

      Насилие, издевательство, страх: кто хочет на шоу днепровского цирка?

      Когда и какие антибиотики пить: вы много об этом не знали.

      Ничто так не окрыляет, как контрабанда воздухом.

      Теги: Новости Украины Музыка Юлия Тимошенко Анастасия Приходько #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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