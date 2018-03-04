Саркастические новости от Щура. Джон Сноу заставил свидетеля говорить правду. Почему плачет Щур
В свежем выпуске"#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Украина – фантастическая страна – только здесь Джон Сноу смог заставить свидетеля в львовском суде говорить правду. Майкла Щура растрогало, что Россия должна деньги Украине за газ.
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Гость студии – группа "Один в каноэ".