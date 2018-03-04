Саркастические новости от Щура. Джон Сноу заставил свидетеля говорить правду. Почему плачет Щур

В свежем выпуске"#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Украина – фантастическая страна – только здесь Джон Сноу смог заставить свидетеля в львовском суде говорить правду. Майкла Щура растрогало, что Россия должна деньги Украине за газ.

Также в выпуске:

Срочно! Зачем Петр Порошенко собрал сотни журналистов?

Вспомнить все: какими были 90-е?

Сенсация! Наконец в Украине есть чиновник, который признал, что нарушил закон!



Ампутация головы в университете им. Богомольца. Почему бастуют студенты?



Интервью с парнем который уже четыре года не ходит в школу (а ему еще даже нет 15 лет)

Философия айкидо: направляй силу противника против него самого! Как это работает на дороге?

Инклюзия: как путешествовать автостопом?

Путин! Ракета! Ваттная палочка! Очень страшно! Ууууу!!!



Гость студии – группа "Один в каноэ".