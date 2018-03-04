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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Саркастические новости от Щура. Джон Сноу заставил свидетеля говорить правду. Почему плачет Щур

202 Читати новину українською
#@)₴?$0 с Майклом Щуром
#@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 Канал

В свежем выпуске"#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Украина – фантастическая страна – только здесь Джон Сноу смог заставить свидетеля в львовском суде говорить правду. Майкла Щура растрогало, что Россия должна деньги Украине за газ.

Также в выпуске:

Срочно! Зачем Петр Порошенко собрал сотни журналистов?

Вспомнить все: какими были 90-е?

Сенсация! Наконец в Украине есть чиновник, который признал, что нарушил закон!

Ампутация головы в университете им. Богомольца. Почему бастуют студенты?

Интервью с парнем который уже четыре года не ходит в школу (а ему еще даже нет 15 лет)

Философия айкидо: направляй силу противника против него самого! Как это работает на дороге?

Инклюзия: как путешествовать автостопом?

Путин! Ракета! Ваттная палочка! Очень страшно! Ууууу!!!

Гость студии – группа "Один в каноэ".

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Газовый конфликт Газпром #@)₴?$0 с Майклом Щуром Развод Путина
Источник: 24 Канал
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