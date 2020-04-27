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      Саркастические новости от Щура: Эпический инста-батл Тищенко и Багировой. Ким Чен Ын снова умер

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В "имитации бурной деятельности" и в угрозах в свой адрес его обвинила волонтер и PR-менеджер Лилия Багирова. Лидер КНДР Ким Чен Ын умер в результате проведенной операции на сердце. Об этом сообщают СМИ.

      Также в выпуске на 24 канале:

      Шарий обосрался из-за голливудского лобби.

      Боксер Александр Усик и его философское течение.

      Саакашвили.

      России наступит пихвец из-за обвала цен на нефть.

      Post Malone отдал честь Курту Кобейну.

      Дом из ракушек и обои от шелкопрядов: когда природа будет строить нам жилье.

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 26 апреля 2020 года:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Ким Чен Ын Николай Тищенко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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