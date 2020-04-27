Саркастические новости от Щура: Эпический инста-батл Тищенко и Багировой. Ким Чен Ын снова умер

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В "имитации бурной деятельности" и в угрозах в свой адрес его обвинила волонтер и PR-менеджер Лилия Багирова. Лидер КНДР Ким Чен Ын умер в результате проведенной операции на сердце. Об этом сообщают СМИ.

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России наступит пихвец из-за обвала цен на нефть.

Post Malone отдал честь Курту Кобейну.

Дом из ракушек и обои от шелкопрядов: когда природа будет строить нам жилье.

Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 26 апреля 2020 года: