Саркастические новости от Щура: Как отдыхает Зеленский. Настоящие преступления в insta-stories

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – может показаться, что президент Зеленский живет очень скучно, а его день состоит из подписания кипы бумаг и периодических изгнаний разбойников. Конечно, все не так. В insta-stories стали фиксировать настоящие преступления – и это не о горизонтальной съемке. Львовянин выложил видео, как убегает от полиции. И даже тегнул друзей и указал геолокацию.

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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 22 сентября 2019 года: