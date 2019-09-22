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      Саркастические новости от Щура: Как отдыхает Зеленский. Настоящие преступления в insta-stories

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – может показаться, что президент Зеленский живет очень скучно, а его день состоит из подписания кипы бумаг и периодических изгнаний разбойников. Конечно, все не так. В insta-stories стали фиксировать настоящие преступления – и это не о горизонтальной съемке. Львовянин выложил видео, как убегает от полиции. И даже тегнул друзей и указал геолокацию.

      Также в выпуске:

      Почему Дмитрию Разумкову подарили мелодию упоротого оркестра Порошенко.

      Что нужно сделать, чтобы Майкл Щур что-то о вас сказал.

      Все политики делают ЭТО! Покупают ботов в соцсетях.

      Верховная Рада включила сверхзвуковую скорость в принятии законов.

      Квадратные какулеты вомбата: зачем нужны странные научные исследования.

      Почему вы должны услышать песни певицы СТАСИК.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 22 сентября 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром Сеть
      Источник: 24 канал
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