Саркастические новости от Щура: Кому Зеленский отдаст последние деньги. Рэп помогает на ВНО
В свежем выпуске"#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – команда кандидата в президенты Владимира Зеленского собрала "экспертов по образованию", которые насчитали учителям космические зарплаты по 4 тысячи долларов в месяц. Однако таких денег нет даже у всех вместе взятых украинских олигархов. Школьники активно готовятся к сдаче ВНО, а самые изобретательные начинают читать рэп.
Также в выпуске:
Порошенко и Тимошенко подкупают избирателей.
Мэр Днепра Филатов объявил тендер на тяжкие телесные повреждения.
Сможет ли MARUV проголосовать на выборах?
Скандал в киевском вузе: преподаватель перешел границы со студентками.
Полицейские разоблачили шарлатанов, которые выдавали себя за известных шарлатанов.
Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 17 марта 2019:
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Уже не побратимы: Мариуполь разорвал отношения с российскими городами1 июля 2017 , 07:41
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Сколько "евробляхеров" готовы растаможить авто: результат опроса17 декабря 2018 , 10:46
Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов – все пары17 декабря 2018 , 13:19