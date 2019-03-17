Саркастические новости от Щура: Кому Зеленский отдаст последние деньги. Рэп помогает на ВНО

В свежем выпуске"#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – команда кандидата в президенты Владимира Зеленского собрала "экспертов по образованию", которые насчитали учителям космические зарплаты по 4 тысячи долларов в месяц. Однако таких денег нет даже у всех вместе взятых украинских олигархов. Школьники активно готовятся к сдаче ВНО, а самые изобретательные начинают читать рэп.

Также в выпуске: Порошенко и Тимошенко подкупают избирателей. Мэр Днепра Филатов объявил тендер на тяжкие телесные повреждения. Сможет ли MARUV проголосовать на выборах? Скандал в киевском вузе: преподаватель перешел границы со студентками. Полицейские разоблачили шарлатанов, которые выдавали себя за известных шарлатанов. Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 17 марта 2019: