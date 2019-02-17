Саркастические новости от Щура: Куда отправился Ляшкобус. Комунальне комбо в Днепре

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром " – путешествие Олега Ляшко на Харьковщину превратилось в настоящий античный эпос. По крайней мере, именно так его описывают журналисты местного телеканала. В Днепре творится неслыханное: провода скрутили электропору, опора упала на отопительную трубу, труба привалила автомобиль, а тот раздавил семейный бюджет своего владельца.

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