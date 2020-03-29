Саркастические новости от Щура: MARUV пострадала от карантина. VIP-палатами по коронавирусу
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – певица MARUV не успела пересечь границу из-за введения карантина и сейчас находится в России. 26 марта она выложила в сеть эмоциональное видео, в котором обвинил МИД Украины в бездействии. Недавно появилась информация, что в больницах Киева готовят VIP-палаты. В список пациентов должны войти те, в отношении кого осуществляется государственная охрана.
Также в выпуске:
Христос ся транслирует! "Боже мой" явился блуднице.
В мире начался экономический кризис. Как его пережить: советы из прошлого.
Карантинное! Мир видеоигр процветает.
Коронавирус вызывает... уголовные производства!
Щучка дернистая и вейник наземный против коронавируса!
#StayAtHomeChallenge: чем занимаются футболисты на карантине?
Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2020:
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