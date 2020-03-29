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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Саркастические новости от Щура: MARUV пострадала от карантина. VIP-палатами по коронавирусу

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      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – певица MARUV не успела пересечь границу из-за введения карантина и сейчас находится в России. 26 марта она выложила в сеть эмоциональное видео, в котором обвинил МИД Украины в бездействии. Недавно появилась информация, что в больницах Киева готовят VIP-палаты. В список пациентов должны войти те, в отношении кого осуществляется государственная охрана.

      Также в выпуске:

      Христос ся транслирует! "Боже мой" явился блуднице.

      В мире начался экономический кризис. Как его пережить: советы из прошлого.

      Карантинное! Мир видеоигр процветает.

      Коронавирус вызывает... уголовные производства!

      Щучка дернистая и вейник наземный против коронавируса!

      #StayAtHomeChallenge: чем занимаются футболисты на карантине?

      Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Курьезные новости
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