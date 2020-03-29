Саркастические новости от Щура: MARUV пострадала от карантина. VIP-палатами по коронавирусу

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – певица MARUV не успела пересечь границу из-за введения карантина и сейчас находится в России. 26 марта она выложила в сеть эмоциональное видео, в котором обвинил МИД Украины в бездействии. Недавно появилась информация, что в больницах Киева готовят VIP-палаты. В список пациентов должны войти те, в отношении кого осуществляется государственная охрана.

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