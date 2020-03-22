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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Саркастические новости от Щура: Мир в условиях карантина. Коронавирус спасает планету от людей

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      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – мир применяет радикальные методы, чтобы остановить коронавирус. Европейский Союз для этого закрыл свои границы. В режим карантина перешла и Украина. Благодаря пандемии в Китае снизился уровень выбросов, загрязняющих воздух. Такая же ситуация наблюдается в Италии. Чем дольше продолжаются карантинные мероприятия, тем чище становится воздух и в Европе.

      Также в выпуске:

      Живи быстро – убей бабушку! Как молодежь реагирует на пандемию коронавируса

      Украинские церкви предлагают горящие путевки к Богу

      В-топы-вырывальное! Фильмы о пандемии и смертельных вирусах

      Вау! Мировые звезды дают бесплатные концерты онлайн

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 22 марта 2020:

       

      Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      сегодня
      Автор: Майкл Щур
      Теги: #@)₴?$0 с Майклом Щуром Курьезные новости
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