Саркастические новости от Щура: Мир в условиях карантина. Коронавирус спасает планету от людей
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – мир применяет радикальные методы, чтобы остановить коронавирус. Европейский Союз для этого закрыл свои границы. В режим карантина перешла и Украина. Благодаря пандемии в Китае снизился уровень выбросов, загрязняющих воздух. Такая же ситуация наблюдается в Италии. Чем дольше продолжаются карантинные мероприятия, тем чище становится воздух и в Европе.
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Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 22 марта 2020:
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