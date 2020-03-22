Саркастические новости от Щура: Мир в условиях карантина. Коронавирус спасает планету от людей

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – мир применяет радикальные методы, чтобы остановить коронавирус. Европейский Союз для этого закрыл свои границы. В режим карантина перешла и Украина. Благодаря пандемии в Китае снизился уровень выбросов, загрязняющих воздух. Такая же ситуация наблюдается в Италии. Чем дольше продолжаются карантинные мероприятия, тем чище становится воздух и в Европе.

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