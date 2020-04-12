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      Саркастические новости от Щура: Настоящий возраст Ирины Билык. Что власть скрывает от украинцев

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      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Ирине Билык на самом деле исполнилось не 50, а 33. Ведь после 2010 года такой певицы не существует: тогда кто-то аннексировал ее фамилию, чтобы агитировать за Януковича и ходить на концерты Киркорова. Новая конспирологическая теория – коронавирус вызвала технология 5G. Это означает, что она давно уже есть в Украине, однако власть ее скрывала.

      Также в выпуске:

      Тереться с белочками носиками в парке теперь очень дорого.

      Tiger King от Netflix — сериал о кровавом, безжалостноми таинственном мире.

      Христос Воскрес! И ты сможешь.

      Лед, трактор, водка, коза, дым, сливочное масло: способы лечения COVID-19 от Александра Лукашенко.

      Как пользоваться приложением Zoom, чтобы ваша частная консультация у парикмахера зоны бикини не попала к Гордону.

      Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 12 апреля 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Ирина Билык
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