Саркастические новости от Щура. Опасность от Олега Ляшко. Укравтодор против стресса

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – кажется, нашелся человек, который вскоре сможет вытеснить с канала Рината Ахметова сюжеты о штабе Рината Ахметова и это никто иной, как главный радикал страны. Харьковчанам предложили бить все, что под руку попадется, чтобы снять стресс. Но эта инициатива не новая, ее давно практикует "Укравтодор".

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Владимир Гройсман наконец определился, кто настоящий враг Украины.

Почему в марте Украину накрывает цунами из дерьма.

Децентрализация добралась до Ходоровского района на Львовщине, но почему-то транспорт до него так и не добрался.

Что на самом деле происходит в голове у Надежды Савченко.

Cool Limo сделан ромами из стареньких "Жигулей": казалось бы, к чему здесь "Блок Петра Порошенко".

Гость в студии:

Группа "Зе Джозерс".