Саркастические новости от Щура. Опасность от Олега Ляшко. Укравтодор против стресса
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – кажется, нашелся человек, который вскоре сможет вытеснить с канала Рината Ахметова сюжеты о штабе Рината Ахметова и это никто иной, как главный радикал страны. Харьковчанам предложили бить все, что под руку попадется, чтобы снять стресс. Но эта инициатива не новая, ее давно практикует "Укравтодор".
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Владимир Гройсман наконец определился, кто настоящий враг Украины.
Почему в марте Украину накрывает цунами из дерьма.
Децентрализация добралась до Ходоровского района на Львовщине, но почему-то транспорт до него так и не добрался.
Что на самом деле происходит в голове у Надежды Савченко.
Cool Limo сделан ромами из стареньких "Жигулей": казалось бы, к чему здесь "Блок Петра Порошенко".
Гость в студии:
Группа "Зе Джозерс".
Источник: 24 Канал
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