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      Саркастические новости от Щура: Ошибка в песне KAZKA. Президентские провокации Вакарчука

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      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – украинцы не правильно подпевали известную песню группы KAZKA, она не поет "поплакала і знов", на самом деле эта строка звучит как "поплакала і стоп", а потому песня получает совсем иное звучание. Холодное, голодное и несвоевременное – Святослав Вакрчук таки начал заставлять людей, заставлять себя идти в президенты.

      Также в выпуске:

      Как Порошенко основал фонд на деньги налогоплательщиков и назвал его в свою честь.

      Презумпция оптимизма: как директор Института Сердца Борис Тодуров учит доводить людей до реанимации.

      Чудеса псевдонауки от Валерия Бебика.

      Как захватить "Укрпочту" для хайпа: мастер-класс харьковчанина.

      Сюжет для фильма "Триера" в черниговской маршрутке.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 23 декабря 2018

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019 Музыка
      Источник: 24 канал
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