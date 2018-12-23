Саркастические новости от Щура: Ошибка в песне KAZKA. Президентские провокации Вакарчука

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – украинцы не правильно подпевали известную песню группы KAZKA, она не поет "поплакала і знов", на самом деле эта строка звучит как "поплакала і стоп", а потому песня получает совсем иное звучание. Холодное, голодное и несвоевременное – Святослав Вакрчук таки начал заставлять людей, заставлять себя идти в президенты.

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