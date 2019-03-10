Саркастические новости от Щура: Песня ТИК о дерьме. Что общее у "Игры Престолов" и выборов

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – группа ТИК снял клип на свою новую песню в стиле экскрементальный рок. В этом случае неизвестно, что лучше: петь дерьмо, или про дерьмо? В отличие от президентских выборов в Украине в "Игре Престолов" честнее сражаются за трон. К тому же, никто из претендентов на железный трон не крал оборонный бюджет и не завозил драконов из России.

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