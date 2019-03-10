23:44
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Саркастические новости от Щура: Песня ТИК о дерьме. Что общее у "Игры Престолов" и выборов

      61 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – группа ТИК снял клип на свою новую песню в стиле экскрементальный рок. В этом случае неизвестно, что лучше: петь дерьмо, или про дерьмо? В отличие от президентских выборов в Украине в "Игре Престолов" честнее сражаются за трон. К тому же, никто из претендентов на железный трон не крал оборонный бюджет и не завозил драконов из России.

      Также в выпуске:

      Порошенко остановился в шаге от импичмента.

      Как стать Чучундрой.

      Пали траву! В Украине началась сезонная олимпиада по рагулизму.

      Как движение бедра Ляшко повлияло на электорат Гриценко.

      Почему коммунистам должен нравиться Instagram.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 10 марта 2019

       

      blog_ava
      48-летняя Наоми Кэмпбелл в роскошном платье с 25-летним бойфрендом посетила светское мероприятие
      сегодня
      819
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      сегодня , 22:16 Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      163
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 310
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      сегодня , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      401
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      353
      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      219
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В Сирии погиб российский полковник, воевавший на Донбассе против Украины, – Тымчук
       8 марта , 16:20
      Тюремщики позволили Жене Тимошенко побыть с мамой 3 дня
       26 ноября 2012 , 15:40 3
      Определился лучший гол Шахтера в 2018-м
       31 декабря 2018 , 14:23
      ТОП-10 материалов на автомобильную тематику в 2018 году
       31 декабря 2018 , 17:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук