Саркастические новости от Щура: Песня ТИК о дерьме. Что общее у "Игры Престолов" и выборов
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – группа ТИК снял клип на свою новую песню в стиле экскрементальный рок. В этом случае неизвестно, что лучше: петь дерьмо, или про дерьмо? В отличие от президентских выборов в Украине в "Игре Престолов" честнее сражаются за трон. К тому же, никто из претендентов на железный трон не крал оборонный бюджет и не завозил драконов из России.
Также в выпуске:
Порошенко остановился в шаге от импичмента.
Как стать Чучундрой.
Пали траву! В Украине началась сезонная олимпиада по рагулизму.
Как движение бедра Ляшко повлияло на электорат Гриценко.
Почему коммунистам должен нравиться Instagram.
Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 10 марта 2019
Источник: 24 канал
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