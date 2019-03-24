22:37
24 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Саркастические новости от Щура: Пижама Зеленского и детская прическа Тимошенко.

      7 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – пришло время посмотреть на кандидатов в президенты как на людей и узнать, как они одеваются и какую музыку слушают. Так, по словам эксперта из политической моды Ґергарда Ельферса, у Тимошенко прическа как у школьницы, Зеленский носит пижаму, а Порошенко время пошить костюм. MOZGI выпустили лучший клип за свое существование и провалились.

      Также в выпуске:

      Аааааа! Люди жалуются!

      Зеленский, Порошенко, Тимошенко: какую музыку слушают и как одеваются?

      Кличко нашел посреди Киева бездну и заглянул в нее.

      Ляшко устроил цирк, чтобы показать, кто в украинской политике настоящий клоун.

      Почему Яся избила крысу из-за отставки Назарбаева?

      Отвратительное! Поплавский заставляет студентов лайкать.

      Что не так с доверием к власти в Украине?

      Страшное! Лебедь!

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 24 марта 2019:

      blog_ava
      Пять лет спустя: как изменилась жизнь курсантов-нахимовцев, которые остались верными Украине
      сегодня
      2543
      Теги: Новости Украины Музыка Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      сегодня , 22:07 Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      200
      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 291
      Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      366
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      сегодня , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 3623
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сегодня , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 443
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Игрок сборной Украины надеется продолжить выступления за топ-клуб
       27 июля 2018 , 09:00
      Екс-гравець київського Динамо та Металіста просить порятунку – у нього серйозні проблеми
       18 октября 2018 , 16:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук