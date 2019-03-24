Саркастические новости от Щура: Пижама Зеленского и детская прическа Тимошенко.

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – пришло время посмотреть на кандидатов в президенты как на людей и узнать, как они одеваются и какую музыку слушают. Так, по словам эксперта из политической моды Ґергарда Ельферса, у Тимошенко прическа как у школьницы, Зеленский носит пижаму, а Порошенко время пошить костюм. MOZGI выпустили лучший клип за свое существование и провалились.

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