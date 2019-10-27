Саркастические новости от Щура: Тищенко продолжает радовать. Самое хайповое горящее дерево мира

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Николай Тищенко продолжает делать то, для чего был избран депутатом – веселить людей. Приобретает популярность видео дерева, пораженного молнией. Внешне обычная кора, а внутри ствол пустой и охваченный огнем.

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