Саркастические новости от Щура: Тищенко продолжает радовать. Самое хайповое горящее дерево мира
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Николай Тищенко продолжает делать то, для чего был избран депутатом – веселить людей. Приобретает популярность видео дерева, пораженного молнией. Внешне обычная кора, а внутри ствол пустой и охваченный огнем.
Также в выпуске:
Коломойского снова выпустили из хосписа для олигархов.
Загадочная металлическая труба в центре Днепра.
Пылающее! Каковы границы дозволенного в юморе?
Видео со спичками подорвало сеть.
Николай Тищенко продолжает веселить людей.
Зачем люди жгут листья?
Против MARVEL восстали метры кинематографа.
Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 27 октября 2019 года:
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