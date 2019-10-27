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      Саркастические новости от Щура: Тищенко продолжает радовать. Самое хайповое горящее дерево мира

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      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Николай Тищенко продолжает делать то, для чего был избран депутатом – веселить людей. Приобретает популярность видео дерева, пораженного молнией. Внешне обычная кора, а внутри ствол пустой и охваченный огнем.

      Также в выпуске:

      Коломойского снова выпустили из хосписа для олигархов.

      Загадочная металлическая труба в центре Днепра.

      Пылающее! Каковы границы дозволенного в юморе?

      Видео со спичками подорвало сеть.

      Николай Тищенко продолжает веселить людей.

      Зачем люди жгут листья?

      Против MARVEL восстали метры кинематографа.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 27 октября 2019 года:

       

      blog_ava
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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа
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