Саркастические новости от Щура: Путин медленно умирает. Что объединяет Майли Сайрус и Зиброва

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – язык тела говорит больше, чем что-либо другое. По крайней мере, так считают на украинских телеканалах. Так вот, на самом деле Владимир Путин умирает, об этом он сам сообщает своими жестами. 21 pilots, Майли Сайрус и Павел Зибров имеют нечто общее: все они снимали клипы в Киеве. Интересно, что из столичных видов режиссеры чаще всего выбирают Троещину.

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