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      Саркастические новости от Щура: Путин медленно умирает. Что объединяет Майли Сайрус и Зиброва

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      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – язык тела говорит больше, чем что-либо другое. По крайней мере, так считают на украинских телеканалах. Так вот, на самом деле Владимир Путин умирает, об этом он сам сообщает своими жестами. 21 pilots, Майли Сайрус и Павел Зибров имеют нечто общее: все они снимали клипы в Киеве. Интересно, что из столичных видов режиссеры чаще всего выбирают Троещину.

      Также в выпуске:

      Что общего у банана, приклеенного скотчем к стене, и Ильи Кивы в Раде?

      Кашпировский рассосал авторитет киевской кардиохирургии.

      Зеленский идет по пути своих предшественников.

      Почему ненавидят и любят Грету Тунберг?

      В Финляндии женщина стала самым молодым премьер-министром.

      Правительство сделало невероятное!

      Смотрите видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 15 декабря 2019:

       

      Путин хочет взять под контроль 4 украинских города, – Климкин
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      Теги: #@)₴?$0 с Майклом Щуром Новости России Владимир Путин Новости Украины Видео недели Новости Киева
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