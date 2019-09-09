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      Саркастические новости от Щура: Общее между клипом Billie Eilish и Украиной. Медведчук и пленные

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в клипе Billie Eilish нашли много интересных аналогий с Украиной. Медведчук и Рабинович в очередной раз ездили в Россию, чтобы посетить Станислава Клиха и Николая Карпюка и пообещали освободить из российской тюрьмы. Однако Глава СБУ заявил, что Медведчук не был вовлечен в процесс обмена.

      Также в выпуске:

      Ура! В школе становится нормально.

      У будущих депутатов забрали любимое предвыборное обещание.

      Страшное! В Ровно станцевала женщина.

      Grebz и Вова из Львова хайпуют на школьниках.

      Туалетная диктатура в столичном ТЦ.

      Когда трансгуманизм сделает нас сверхлюдьми?

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 8 сентября 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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