Саркастические новости от Щура: Общее между клипом Billie Eilish и Украиной. Медведчук и пленные
В свежем выпуске "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в клипе Billie Eilish нашли много интересных аналогий с Украиной. Медведчук и Рабинович в очередной раз ездили в Россию, чтобы посетить Станислава Клиха и Николая Карпюка и пообещали освободить из российской тюрьмы. Однако Глава СБУ заявил, что Медведчук не был вовлечен в процесс обмена.
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Grebz и Вова из Львова хайпуют на школьниках.
Туалетная диктатура в столичном ТЦ.
Когда трансгуманизм сделает нас сверхлюдьми?
Видео полного выпуска "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 8 сентября 2019 года:
Источник: 24 канал
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