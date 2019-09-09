Саркастические новости от Щура: Общее между клипом Billie Eilish и Украиной. Медведчук и пленные

В свежем выпуске "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в клипе Billie Eilish нашли много интересных аналогий с Украиной. Медведчук и Рабинович в очередной раз ездили в Россию, чтобы посетить Станислава Клиха и Николая Карпюка и пообещали освободить из российской тюрьмы. Однако Глава СБУ заявил, что Медведчук не был вовлечен в процесс обмена.

Также в выпуске: Ура! В школе становится нормально. У будущих депутатов забрали любимое предвыборное обещание. Страшное! В Ровно станцевала женщина. Grebz и Вова из Львова хайпуют на школьниках. Туалетная диктатура в столичном ТЦ. Когда трансгуманизм сделает нас сверхлюдьми? Видео полного выпуска "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 8 сентября 2019 года: