Саркастические новости от Щура: Спорт который похож на президентство Зеленского. Нашествие бабоч
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – во время первого зарубежного визита в Брюссель Владимир Зеленский дал интервью сидя на велотренажере. С журналистом в спортзале президент говорил об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика. В Украине нашествие бабочек, которые известны, как солнцевики чертополоха.
Также в выпуске:
Жесткий факт-чек детской вечерней сказки
В Украине несется настоящий rap-girls-power!
Какие партии попадают в парламент?
Город в Черновицкой области повторил судьбу Атлантиды
В Японии женщины протестуют против каблуков
Компания Apple снова заставила почувствовать нас голодранцами из "Сватов"
Видео полного выпуска "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 июнь 2019 года:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии