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      Саркастические новости от Щура: Спорт который похож на президентство Зеленского. Нашествие бабоч

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – во время первого зарубежного визита в Брюссель Владимир Зеленский дал интервью сидя на велотренажере. С журналистом в спортзале президент говорил об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика. В Украине нашествие бабочек, которые известны, как солнцевики чертополоха.

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      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 июнь  2019 года:

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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