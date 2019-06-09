Саркастические новости от Щура: Спорт который похож на президентство Зеленского. Нашествие бабоч

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – во время первого зарубежного визита в Брюссель Владимир Зеленский дал интервью сидя на велотренажере. С журналистом в спортзале президент говорил об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика. В Украине нашествие бабочек, которые известны, как солнцевики чертополоха.

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