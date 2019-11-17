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      Саркастические новости от Щура: Таксисты против автокресел. Реклама музея от бренда белья

      17 Читати новину українською
      / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украине теперь обязательно надо перевозить ребенка в автокресле. Однако таксисты рассказывают выдумки, чтобы этого не делать. Реклама нижнего белья белья во дворце Потоцкого вызвала скандал во Львове. Многим людям не понравилась полуобнаженная модель, которая позировала на столе в голубом зале.

      Также в выпуске:

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      Украинский фильм, за который не стыдно.

      В ноябре. Вызывающе. Комаром.

      Что там с импичментом Трампа?

      Мэр Сколе, который хотел установить виселицу для коррупционеров, инициировал еще одно урбанистическое ноу-хау.

      В Украине сняли первый сериал о реальных проблемах подростков.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 17 ноября 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Авто Дети и несовершеннолетние #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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