Саркастические новости от Щура: Таксисты против автокресел. Реклама музея от бренда белья
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украине теперь обязательно надо перевозить ребенка в автокресле. Однако таксисты рассказывают выдумки, чтобы этого не делать. Реклама нижнего белья белья во дворце Потоцкого вызвала скандал во Львове. Многим людям не понравилась полуобнаженная модель, которая позировала на столе в голубом зале.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 17 ноября 2019 года:
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