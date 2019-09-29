Саркастические новости от Щура: В "ДНР" технологический прорыв. Порошенко едва не сбил камаз

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – на временно оккупированной территории Донецка открыли изысканное место для справления нужды, или же новую локацию для свадебных фотосессий. 25% избирателей едва не остались сиротами. Все потому, что Порошенко перешел дорогу на красный свет прямо перед грузовиком.

Также в выпуске: Зеленский, Трамп и импичмент. Аlyona Аlyona не знает, где будет завтра! Безработица надвигается! Роботы заберут у нас все. Зеленский превратил НАБУ в антикоррупционный колл-центр. Почему не стоит заводить породистых собак? Как представители новой власти избегают журналистов. Самая таинственная песня в мире. Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 сентября 2019 года: