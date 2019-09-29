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      Саркастические новости от Щура: В "ДНР" технологический прорыв. Порошенко едва не сбил камаз

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – на временно оккупированной территории Донецка открыли изысканное место для справления нужды, или же новую локацию для свадебных фотосессий. 25% избирателей едва не остались сиротами. Все потому, что Порошенко перешел дорогу на красный свет прямо перед грузовиком.

      Также в выпуске:

      Зеленский, Трамп и импичмент.

      Аlyona Аlyona не знает, где будет завтра!

      Безработица надвигается! Роботы заберут у нас все.

      Зеленский превратил НАБУ в антикоррупционный колл-центр.

      Почему не стоит заводить породистых собак?

      Как представители новой власти избегают журналистов.

      Самая таинственная песня в мире.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 сентября 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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