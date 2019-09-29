Саркастические новости от Щура: В "ДНР" технологический прорыв. Порошенко едва не сбил камаз
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – на временно оккупированной территории Донецка открыли изысканное место для справления нужды, или же новую локацию для свадебных фотосессий. 25% избирателей едва не остались сиротами. Все потому, что Порошенко перешел дорогу на красный свет прямо перед грузовиком.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 сентября 2019 года: