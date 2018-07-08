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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Саркастические новости от Щура. В Украину пришла эра Олега Винника. Термоядерная ложь Тимошенко

84 Читати новину українською
#@)₴?$0 с Майклом Щуром
#@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украине есть собственная попса, которой стыдишься, но и гордишься одновременно. Пеплом рассыпалась эпоха Стаса Михайлова, а наступила – Олега Винника. Тимошенко давит из себя новый термоядерный бред, что "Порошенко договорился с сепаратистами, чтобы все горело и пылало, чтобы не проводить выборы".

Также в выпуске:

Казус Владимира Зеленского: как подстрекнуть Славка Вакарчука – ̶д̶у̶н̶у̶т̶ь̶ ̶з̶а̶ ̶ш̶к̶о̶л̶о̶й̶  пойти в президенты?

Прийти в купальнике на работу: село Бугаевка Ровненской Аравии, где воспитательницу уволили с работы за фото в соцсетях, посетила наша спецкорреспондентка.

"Страшное и дерзкое" ограбление в супермаркете – среди белого дня кот устроил дегустацию колбас.

"Инклюзия" от ведущего Дмитрия Щебетюка для украинских избирателей – он заявил, что будет баллотироваться в президенты.

Интервью: биолог Виктор Комаренко рассказал, на сколько процентов работает человеческий мозг.

Гость студии: группа Dakh Daughters – "Інше місто".

 

Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук #@)₴?$0 с Майклом Щуром Олег Винник
Источник: 24 Канал
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