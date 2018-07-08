Саркастические новости от Щура. В Украину пришла эра Олега Винника. Термоядерная ложь Тимошенко

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украине есть собственная попса, которой стыдишься, но и гордишься одновременно. Пеплом рассыпалась эпоха Стаса Михайлова, а наступила – Олега Винника. Тимошенко давит из себя новый термоядерный бред, что "Порошенко договорился с сепаратистами, чтобы все горело и пылало, чтобы не проводить выборы".

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