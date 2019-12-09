Саркастические новости от Щура: VIP-очереди к Гордону. Секрет популярности русских песен

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – украинский журналист, певец и политик Дмитрий Гордон с размахом отпраздновал день рождения. А в фойе к имениннику даже выстроилась VIP-очередь. В украинских музыкальных топах чуть ли не половина – это русские песни. Просто жители РФ не видят смысла платить за подписку на стриминговые сервисы и подключаются к нашим через VPN.

Также в выпуске: Бывший продюсер СТБ Бородянский на посту министра культуры, молодежи и спорта топит за критическое мышление. Гендерное! Менспрединг. Стоит ли бояться глютена. В Украину приедут католические сатанисты Behemoth. Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 9 декабря 2019 года: