Саркастические новости от Щура: VIP-очереди к Гордону. Секрет популярности русских песен
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – украинский журналист, певец и политик Дмитрий Гордон с размахом отпраздновал день рождения. А в фойе к имениннику даже выстроилась VIP-очередь. В украинских музыкальных топах чуть ли не половина – это русские песни. Просто жители РФ не видят смысла платить за подписку на стриминговые сервисы и подключаются к нашим через VPN.
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Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 9 декабря 2019 года:
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