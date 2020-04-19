Саркастические новости от Щура: Во что верит Зеленский. Дед из Хмельницкого сожжет галактику
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – миллион долларов за вакцину – такие заоблачные деньги пообещал Владимир Зеленский тем, кто найдет лекарство против COVID-19. В Украине горят поля и леса. Пожарные едва не в каждом регионе борются с последствиями необдуманных поступков поджигателей сухостоя.
Также в выпуске:
В Днепре сняли клип, из-за которого хочется оставаться дома! Рыдать в ванной.
Кто скрывается под маской коронавируса?
Относительно подозрения Чорновол по делам Майдана нарисовалась жопа.
Animal Crossing: В Китае запретили игру, где енот одалживает тебе деньги.
Матч Украина-Польша провели в игре ФИФА 2020.
Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 19 апреля 2020:
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