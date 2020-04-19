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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Саркастические новости от Щура: Во что верит Зеленский. Дед из Хмельницкого сожжет галактику

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      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – миллион долларов за вакцину – такие заоблачные деньги пообещал Владимир Зеленский тем, кто найдет лекарство против COVID-19. В Украине горят поля и леса. Пожарные едва не в каждом регионе борются с последствиями необдуманных поступков поджигателей сухостоя.

      Также в выпуске:

      В Днепре сняли клип, из-за которого хочется оставаться дома! Рыдать в ванной.

      Кто скрывается под маской коронавируса?

      Относительно подозрения Чорновол по делам Майдана нарисовалась жопа.

      Animal Crossing: В Китае запретили игру, где енот одалживает тебе деньги.

      Матч Украина-Польша провели в игре ФИФА 2020.

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 19 апреля 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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