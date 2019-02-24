Саркастические новости от Щура: Все скандалы Евровидения-2019. В метро напали на Тараса Шевченко

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – нацотбор на Евровидение не проходит без скандалов, в этом году сразу к двум участникам прозвучали жесткие претензии: MARUV гастролирует в России, а сестры Опанасюк из группы "Анна-Мария" не признают аннексию Крыма. В метро Киева мужчина напал на Тараса Шевченко, он попортил портреты писателя в стиле поп-арт, мол, такие рисунки его обижают.

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