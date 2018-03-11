Саркастические новости от Щура. Всемогущий Порошенко. Реформы Авакова
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Петр Порошенко даст украинцам 4G. Министр внутренних дел Аресен Аваков настолько любит шутить, что сделал реформу МВД шуткой.
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