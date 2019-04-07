Саркастические новости от Щура: За кого из кандидатов ТВ Торонто? Трэш в соцсетях после выборов!

В свежем выпуске "#@) ₴?$0 с Майклом Щуром" – Телевидение Торонто не высказывает поддержки ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур, и тем, которые не вышли – тоже не выражает. Есть те кому не нравятся оба кандидата, однако они понимают, что должны избрать меньшее зло. После первого тура в соцсетях начался настоящий трэш между сторонниками Зеленского и Порошенко.

Также в выпуске: Зачем святые отцы сожгли Гарри Поттера? Почему для дебатов надо быть мужиком? Как политтехнологи Порошенко вывели Billie Eilish в топ украинского ютуба? Как пальцы могут влиять на выборы? Как устроить ад в КПИ с помощью откровенных фотографий? Как спасти огонь от пожарных? Что будет, если скрестить Илью Киву и Иво Бобула? Какую музыку ненавидят комары? Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2019: