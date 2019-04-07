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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Саркастические новости от Щура: За кого из кандидатов ТВ Торонто? Трэш в соцсетях после выборов!

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@) ₴?$0 с Майклом Щуром" – Телевидение Торонто не высказывает поддержки ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур, и тем, которые не вышли – тоже не выражает. Есть те кому не нравятся оба кандидата, однако они понимают, что должны избрать меньшее зло. После первого тура в соцсетях начался настоящий трэш между сторонниками Зеленского и Порошенко.

      Также в выпуске:

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      Как пальцы могут влиять на выборы?

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      Что будет, если скрестить Илью Киву и Иво Бобула?

      Какую музыку ненавидят комары?

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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