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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Саркастичные новости от Щура: Паника из-за коронавируса. Что сделает Go-A фаворитом Евровидения

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      Саркастичные новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украину привезли эвакуированных людей из эпицентра коронавируса – китайского города Ухань. Однако украинцы решили устроить блокаду и не пускать эвакуированных. На Национальном отборе на Евровидение-2020 по результатам голосования членов жюри и зрителей, победила малоизвестная киевская группа Go_A.

      Также в выпуске:

      Кто такой Владимир Зеленский?

      Как с помощью танцев популяризировать науку и общаться с Аваковым?

      Верка Сердючка топит за медиаграмотность!

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      Искусство вне политики? Жуй жопу!

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 23 февраля 2020:

       

      Лунный календарь на февраль 2020
      сегодня
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости политики Евровидение Курьезные новости #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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