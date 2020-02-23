Саркастичные новости от Щура: Паника из-за коронавируса. Что сделает Go-A фаворитом Евровидения

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украину привезли эвакуированных людей из эпицентра коронавируса – китайского города Ухань. Однако украинцы решили устроить блокаду и не пускать эвакуированных. На Национальном отборе на Евровидение-2020 по результатам голосования членов жюри и зрителей, победила малоизвестная киевская группа Go_A.

Также в выпуске: Кто такой Владимир Зеленский? Как с помощью танцев популяризировать науку и общаться с Аваковым? Верка Сердючка топит за медиаграмотность! Ужас! Подросткам позволят страшное! Искусство вне политики? Жуй жопу! Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 23 февраля 2020: