Саркастичные новости от Щура: Паника из-за коронавируса. Что сделает Go-A фаворитом Евровидения
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украину привезли эвакуированных людей из эпицентра коронавируса – китайского города Ухань. Однако украинцы решили устроить блокаду и не пускать эвакуированных. На Национальном отборе на Евровидение-2020 по результатам голосования членов жюри и зрителей, победила малоизвестная киевская группа Go_A.
Также в выпуске:
Кто такой Владимир Зеленский?
Как с помощью танцев популяризировать науку и общаться с Аваковым?
Верка Сердючка топит за медиаграмотность!
Ужас! Подросткам позволят страшное!
Искусство вне политики? Жуй жопу!
Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 23 февраля 2020:
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