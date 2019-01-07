Сарри предупредил молодого игрока "Челси", что тот совершит ошибку, перейдя в "Баварию"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри не советует Каллуму Хадсон-Одою переезжать в Германию. Игроком "аристократов" активно интересуется мюнхенская "Бавария".

Как пишет Skysports, Сарри сказал, что Хадсон-Одой сделает ошибку, если переедет в Германию. В то же время итальянский специалист признает, что не может говорить о будущем талантливого игрока в "Челси", поскольку это не зависит от него.

Читайте также: "Боруссия" Д продала своего 20-летнего таланта в "Челси"

"Он очень молод, у него есть будущее. Он имеет очень большое будущее здесь, в Англии, с национальной командой и "Челси", – заявил Сарри.

По информации издания, последнее предложение "Баварии" за 18-летнего футболиста составило 30 млн фунтов.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24