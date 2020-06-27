В Киеве 27 июня водитель, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения въехал на бровку. Полицейских уверял, что знаком с мужчиной по имени Саша, который "все порешает".

Неприятный инцидент произошел вблизи жилого комплекса "София" в Киеве 27 июня, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

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Пьяный водитель влетел в бровку. Говорит, что имеет влиятельного друга по имени Саша, который все порешает,

– говорится в сообщении.

Несмотря на слова нарушителя, правоохранители все же составили протокол об административном нарушении.

Водитель уверяет, что знает Сашу, который "все решит": видео

Вождение в состоянии алкогольного опьянения: что грозит