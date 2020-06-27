Саша порешает, – заявил пьяный водитель, заехав на бровку
В Киеве 27 июня водитель, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения въехал на бровку. Полицейских уверял, что знаком с мужчиной по имени Саша, который "все порешает".
Неприятный инцидент произошел вблизи жилого комплекса "София" в Киеве 27 июня, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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Пьяный водитель влетел в бровку. Говорит, что имеет влиятельного друга по имени Саша, который все порешает,
– говорится в сообщении.
Несмотря на слова нарушителя, правоохранители все же составили протокол об административном нарушении.
Водитель уверяет, что знает Сашу, который "все решит": видео
Вождение в состоянии алкогольного опьянения: что грозит
- Согласно законодательству, за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф. Его размер зависит от того, штрафовали ли нарушителя за это раньше и размера необлагаемого минимума доходов граждан.
- Теперь водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен (600 необлагаемых минимумов доходов граждан) и лишение водительского удостоверения на год.
- Если в течение года водитель снова сядет пьяным за рулем, его оштрафуют на 20 400 гривен с лишением права управлять транспортом на 3 года.
- За третий инцидент, штраф составит 40 800 гривен, а право управлять транспортным средством можно будет восстановить только через 10 лет.
- С 1 июля 2020 года за вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Она предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен и лишение прав сроком до 3 лет.