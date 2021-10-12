Саша Псих отозвал свою кандидатуру на пост мэра Харькова

Блогер Александр Кондрусик, который известен в сетях под псевдонимом Саша Псих, отказался от борьбы за пост мэра Харькова. Одобрить его заявление должна избирательная комиссия.

Заявление об отказе от участия во внеочередных выборах мэра Александр Кондрусик подал вечером 11 октября. Утвердить или отклонить его должна ЦИК 12 октября. Об этом сообщила глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.

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Отказался в последний день

Саша Псих отказался от участия в выборах мэра Харькова 11 октября. Это последний день, когда кандидаты могли подать заявление в избирательную комиссию об отмене регистрации.

О причине такого решения Александр Кондрусик не сообщил. По крайней мере на его странице в фейсбуке никакой информации нет.

Глава Харьковской ТИК Елена Матвиенко добавляет, что 288 тысяч гривен, которые внесли кандидаты, им не вернут. Эти деньги поступают на специальный счет. Когда состоятся выборы и объявят победителя, то ему вернут залог. Остальные средства перечислят в городской бюджет.

Что известно об Александре Кондрусике Окончил Харьковский педагогический университет имени Сковороды. Живет в Харькове и занимается психологией. Автор Facebook-канала "Саша Псих – политика, как она есть". В 2020 году – член партии "Наш край".



Выступает против введения рынка земли, языкового закона и считает Майдан государственным переворотом. Сторонник политики партии ОПЗЖ. Называет себя "первым нетехническим кандидатом".



В 2020 году баллотировался в Харьковский городской совет по спискам партии "Наш край", однако не прошел. Баллотируется как самовыдвиженец.

Кто еще отозвал свою кандидатуру