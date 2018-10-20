Саудовская Аравии подтвердила убийство журналиста Хашкаджи: появилась реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп положительно воспринял сообщение Саудовской Аравии об убийстве оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи, правда, все же отметил, что его трагическая гибель неприемлема.

Ранее 24 канал сообщал, что Саудовская Аравия официально подтвердила убийство журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве страны в Турции и выразила глубокие соболезнования.

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Впоследствии на это заявление отреагировал президент США Дональд Трамп, передает Sky News.

По словам политика, несмотря на то, что все эти события являются неприемлемыми, Саудовская Аравия все же сделала "первый, большой шаг".

Также он отметил, что саудовские лидеры во время разговора ему все же не врали, что владеют недостаточной информацией о смерти журналиста.

Кроме того, Трамп отметил, что инцидент заслуживает наказания, правда отменять продажу оружия в Саудовскую Аравию он не собирается, поскольку благодаря этому сдерживается агрессия Ирана.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, со своей стороны, смерть Хашкаджи назвала трагедией.

"Соединенные Штаты принимают официальное заявление со стороны Саудовской Аравии, а также то, что расследование этого дела продолжается и уже задержали подозреваемых. Мы и в дальнейшем будем следить за расследованием и делать все, чтобы оно было справедливым, прозрачным и проведенным надлежащим образом. Нам грустно слышать о смерти Джамала Хашкаджи, поэтому мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", – добавила она.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохраниласт в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи? 59-летний саудовский журналист, работавший в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.