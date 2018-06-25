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Саудовская Аравия – Египет: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Саудовская Аравия – Египет видео голов матча Чемпионата мира
Саудовская Аравия – Египет видео голов матча Чемпионата мира

Саудовская Аравия и Египет на Чемпионате мира играли ради престижа. Больше на него претендовал Египет после неудачных игр против Уругвая и России.

Первый гол за Египет в этом матче забил Мохамед Салах. Он получил проброс со своей половины поля между двух защитников. Вратарь соперников неудачно вышел на перехват, и через него "фараон" и перебросил мяч.

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Гол Салаха в ворота Саудовской Аравии

Свой первый гол на Чемпионате мира 2018 сборная Саудовской Аравии забила с пенальти. Хотя сделала это со второй попытки. Первый раз на 39 минуте Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харби не сумел забить. Удар с 11-метровой отметки отразил Эссам Эль-Хадари. Это 45-летний вратарь, который стал самым старшим игроком на Чемпионата мира (45 лет и 161 день).

Нереализованный пенальти в ворота Египта

Во втором случае пенальти назначили уже на 45-й минуте. На этот раз пробивал Салман Аль-Фарадж. Пробил он туда же, куда и предыдущий раз его партнер. Только на этот раз вратарь Египта бросился в другую сторону.

Гол с пенальти в ворота Египта

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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