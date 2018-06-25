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Саудовская Аравия неожиданно победила Египет, не забив в матче пенальти

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Саудовская Аравия победила Египет
Саудовская Аравия победила Египет

Сборные Саудовской Аравии и Египта – главные неудачники группы А, в очной встрече определяли, кто из них займет третье и четвертое место в квартете. Больше шансов занять высшую ступеньку было у египтян.

И игра показала, что игроки Саудовской Аравии больше хотели победы. Хоть и первым пропустили. На 22 минуте прошел заброс на чужую половину поля на Салаха, и египтянин в касание перебросил вратаря, который опрометчиво покинул рамку ворот.

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И радость египтян была не долгой. Сначала в их ворота назначили пенальти за то, что Ахмед Фати сыграл рукой в собственной штрафной. Пробивать с 11-метровой отметки отправился Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харби, но не сумел переиграть Эссама Эль-Хадари. Вратарю сборной Египта в день матча исполнилось 45 лет и 161 день. Таким образом он стал старейшим игроком, который принимал участие в Чемпионатах мира.

И все же с пенальти Саудовская Аравия забила. На этот раз судья назначил пенальти за задержку игрока соперника. Правда после назначения пенальти, арбитр Вильмар Ролдан решил обратиться к системе видеоповторов. И только после этого подтвердил свое решение. На этот раз пробивать доверили Салману Аль-Фараджу. Игрок пробил туда же, куда и первый раз его партнер. Вот только на этот раз вратарь прыгнул в другую сторону.

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Египет имел возможность снова выйти вперед. Но в одном из моментов неудачно головой пробил Трезеге. На это Хуссейн Аль-Могаве ответил своим ударом в створ ворот. спас голкипер.

Саудовская Аравия больше владела мячом. И это владение ей принесло результат. Когда уже шла последняя добавленная минута. Автором гола стал Салем Аль-Давсари, который в касание пробил в дальний нижний угол после того, как ему оставили мяч под удар в штрафной площадке соперников.

Египет, который считали вторым претендентом на выход из группы вместе со сборной Уругвая, вместо России, проиграет все три матча на Чемпионате мира. За «фараонов» на этом Мундиале сумел отличиться лишь Салах, забив дважды.

Саудовская Аравия – Египет 2:1

Голы: Аль-Фарадж, 45 +6 (пен), Аль Давсари, 90+5 – Салах, 22

Нереализованный пенальти: Аль-Муваллад, 41

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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