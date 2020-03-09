Саудовская Аравия объявила "нефтяную войну" из-за России: цены на нефть резко обвалились

Страны ОПЕК + не смогли прийти к согласию с Россией по сокращению добычи нефти. Это было необходимостью в связи с сокращением спроса, вызванным эпидемией коронавируса. После срыва сделки крупнейший производитель Саудовская Аравия объявила о ценовой войне.

Саудовская Аравия объявила, что в апреле увеличит добычу "черного золота", пишет Bloomberg.

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Параллельно с наращиванием добычи государство и беспрецедентно снижает цены, пытаясь побудить компании в США, Европе и Азии покупать именно саудовскую нефть.

Если еще на прошлой неделе цена сильно опустилась, когда Brent торговался за чуть более 49 долларов за баррель, то на открытии торгов в понедельник, 9 марта, цена буквально провалилась до 36 долларов.

Потери России оценивались в 100 – 150 миллионов долларов ежедневно, если цена опустилась до 40 долларов. Впрочем после такого резкого падения они могут вырасти еще больше.

Неудачное соглашение между ОПЕК+ и Россией: коротко

Эпидемия коронавируса вызвала падение спроса на нефть. Чтобы выйти из этой ситуации, Саудовская Аравия предложила России двусторонне сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей до конца 2020 года.

Это, по мнению Королевства, должно сохранить цены на нефть на стабильном уровне и не вести к обвалу, а то и вовсе повысить их. Россия на такой шаг не согласилась.

Что известно об ОПЕК+?ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная странами-экспортерами нефти. Ее основной целью является контроль за распределением квот на добычу нефти. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2 третьих мировых запасов нефти.



В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.