02:30
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Саудовская Аравия объявила "нефтяную войну" из-за России: цены на нефть резко обвалились

      - Читати новину українською

      Страны ОПЕК + не смогли прийти к согласию с Россией по сокращению добычи нефти. Это было необходимостью в связи с сокращением спроса, вызванным эпидемией коронавируса. После срыва сделки крупнейший производитель Саудовская Аравия объявила о ценовой войне.

      Саудовская Аравия объявила, что в апреле увеличит добычу "черного золота", пишет Bloomberg.

      Интересно Коронавирус, евро и цены на нефть: что может повлечь обвал на рынке акций Великобритании

      Параллельно с наращиванием добычи государство и беспрецедентно снижает цены, пытаясь побудить компании в США, Европе и Азии покупать именно саудовскую нефть.

      Если еще на прошлой неделе цена сильно опустилась, когда Brent торговался за чуть более 49 долларов за баррель, то на открытии торгов в понедельник, 9 марта, цена буквально провалилась до 36 долларов.

      Потери России оценивались в 100 – 150 миллионов долларов ежедневно, если цена опустилась до 40 долларов. Впрочем после такого резкого падения они могут вырасти еще больше.

      Неудачное соглашение между ОПЕК+ и Россией: коротко

      Эпидемия коронавируса вызвала падение спроса на нефть. Чтобы выйти из этой ситуации, Саудовская Аравия предложила России двусторонне сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей до конца 2020 года.

      Это, по мнению Королевства, должно сохранить цены на нефть на стабильном уровне и не вести к обвалу, а то и вовсе повысить их. Россия на такой шаг не согласилась.

      Что известно об ОПЕК+?ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная странами-экспортерами нефти. Ее основной целью является контроль за распределением квот на добычу нефти. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2 третьих мировых запасов нефти.

      В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

      В Житомире госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
      8 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Мировые биржи Инвестиции Инвестиции Инвестиции 24 ОПЕК нефть Новости России Саудовская Аравия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      8 марта , 22:30 Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма
      Ірина Вихрущ
      8 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта
      Северин Трач
      8 марта , 19:30 Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео
      Катерина Козачинська
      8 марта , 19:00 Сорос меценат или демон?
      Олекса Коба
      8 марта , 18:00 Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук