Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста Джамала Хашогги было умышленным

В Саудовской Аравии признали, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в их консульстве в Турции было преднамеренным.

Об этом сообщает AP со ссылкой на государственное саудовское новостное агенство.

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Саудовский генеральный прокурор Сауд аль-Мохеб заявил, что следователи пришли к этому выводу после доказательств, представленных должностными лицами Турции в рамках расследования убийства.

Сообщается также, что наследный принц страны принял участие в первом заседании комитета, целью которого является реструктуризация разведывательных служб королевства после убийства Джамала Хашогги.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.