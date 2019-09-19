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      Саудовская Аравия срочно продала здание консульства, где убили журналиста Хашогги

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      Консульство Саудовской Аравии переехало с места убийства журналиста Хашогги
      Консульство Саудовской Аравии переехало с места убийства журналиста Хашогги / bbc.com

      Саудовская Аравия продала здание своего консульства в Стамбуле. В прошлом году именно там был убит журналист Джамаль Хашогги. Интересным моментом является то, что здание продали за треть ее настоящей стоимости, что может свидетельствовать о спешке, с которой осуществлялась продажа.

      Здание в деловом квартале Стамбула Левент продали еще полтора месяца незадекларованому покупателю, сообщает AlJazeera со ссылкой на турецкий телеканал Habeturk TV.

      К слову: Дети убитого журналиста Хашогги получат от властей Саудовской Аравии выплаты и недвижимость

      В то же время Саудовская Аравия уже приобрела новое здание для консульства. Оно будет располагаться в районе Сариер, где также есть здание консульства Соединенных Штатов.

      Саудовские власти также пытаются продать официальную резиденцию генерального консула, которая расположена рядом с бывшим зданием консульства, но до сих пор так и не смогли найти покупателя.

      Интересно, что для продажи здания консульства правительства Саудовской Аравии необходимо было бы получить разрешение от министерства иностранных дел.

      Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: у них оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.

      В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Турции Джамаль Хашогги Саудовская Аравия
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