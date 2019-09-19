Саудовская Аравия срочно продала здание консульства, где убили журналиста Хашогги

Саудовская Аравия продала здание своего консульства в Стамбуле. В прошлом году именно там был убит журналист Джамаль Хашогги. Интересным моментом является то, что здание продали за треть ее настоящей стоимости, что может свидетельствовать о спешке, с которой осуществлялась продажа.

Здание в деловом квартале Стамбула Левент продали еще полтора месяца незадекларованому покупателю, сообщает AlJazeera со ссылкой на турецкий телеканал Habeturk TV.

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В то же время Саудовская Аравия уже приобрела новое здание для консульства. Оно будет располагаться в районе Сариер, где также есть здание консульства Соединенных Штатов.

Саудовские власти также пытаются продать официальную резиденцию генерального консула, которая расположена рядом с бывшим зданием консульства, но до сих пор так и не смогли найти покупателя.

Интересно, что для продажи здания консульства правительства Саудовской Аравии необходимо было бы получить разрешение от министерства иностранных дел.

Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?

В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: у них оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.



В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.