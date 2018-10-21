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      Саудовский король вместе с принцем выразили соболезнования семье убитого журналиста

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      Джамал Хашкаджи
      Джамал Хашкаджи / Фото из открытых источников

      Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в телефонном разговоре с сыном убитого журналиста Джамаля Хашкаджи Салехом Хашкаджи, выразили свои глубокие соболезнования всей семье и родственникам покойного.

      Об этом сообщило агентство Al Arabiya со ссылкой на заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль Джубейра.

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      Отмечается, что Салех Хашкаджи в свою очередь выразил искреннюю благодарность саудовскому королю и принцу.

      Министр также отметил, что сейчас власти страны ведут расследование. По подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек.

      Это было неконтролируемой операцией. Это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашкаджи в консульстве, и они пытались это скрыть,
      – рассказал министр.

      Он также заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что у них есть доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста.

      Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашкаджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле.

      Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, работавший, в частности, медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.

      В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

      Теги: Новости политики Саудовская Аравия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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