Саудовский король вместе с принцем выразили соболезнования семье убитого журналиста

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в телефонном разговоре с сыном убитого журналиста Джамаля Хашкаджи Салехом Хашкаджи, выразили свои глубокие соболезнования всей семье и родственникам покойного.

Об этом сообщило агентство Al Arabiya со ссылкой на заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль Джубейра.

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Отмечается, что Салех Хашкаджи в свою очередь выразил искреннюю благодарность саудовскому королю и принцу.

Министр также отметил, что сейчас власти страны ведут расследование. По подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек.

Это было неконтролируемой операцией. Это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашкаджи в консульстве, и они пытались это скрыть,

– рассказал министр.

Он также заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что у них есть доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашкаджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, работавший, в частности, медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.



В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.