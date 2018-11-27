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      Савченко – не в СИЗО: нардепу делают операцию

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      Надежде Савченко делают операцию на колене
      Надежде Савченко делают операцию на колене / 24 канал

      Народному депутату без мандата, которую обвиняют в государственной измене, Надежде Савченко делают операцию на колене. Ранее политик на неоднократно заявляла о проблеме с коленным суставом.

      О самой операции написала ее сестра Вера на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, после операции Савченко должны вернуть обратно в СИЗО.

      "После операции! В тот же день !? Когда нужно хоть бы сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать", – подчеркнула она.

      В комментарии "Украинской правде" Вера Савченко, со своей стороны, отметила, что операция началась примерно в 10:00. Также она рассказала, что операция проходит в Киеве на улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

      Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и из "Феофании", и все сошлись на том, что оперировать нужно. Это травма одна давняя, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска. Операцию делают, потому что боль стала невыносимой, мешает спать,
      – отметила Вера Савченко.

      По ее словам, послеоперационный период пока находится под вопросом, "потому в следственном изоляторе это невозможно будет делать".

      "Нас здесь – четыре девушки, мы будем отстаивать, чтобы Надежда отошла от наркоза и только тогда возвращалась в СИЗО. Также будем требовать освобождения из-под ареста – пусть это будет домашний арест, или арест в клинике, или как–то, чтобы нормально прошел реабилитационный период. Если потребуется, то будем обращаться в Европейский суд", – добавила сестра нардепа.

      Напомним, в начале апреля Надежду Савченко уже забирали из СИЗО и возили в больницу, правда тогда ее только обследовали.

      В чем подозревают Надежду Савченко?
      В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

      Кто такая Надежда Савченко: смотрите видео

       

      ЧТО ИЗВЕСТНО О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева СІЗО Задержание Савченко Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
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