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Савченко и Рубана поймали за дерзким занятием в центре Киева: опубликованы компрометирующие фото

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Надежда Савченко и Владимир Рубан
Надежда Савченко и Владимир Рубан / Коллаж 24 Канал

В прошлом году в Киеве случайные свидетели заметили народного депутата Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана за уничтожением некоторых вещей. В частности, утверждается, что они сжигали документы.

Об этом пишет издание "Главком", которое и опубликовало соответствующие фото.

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На кадрах видно, как Савченко и Рубан сначала прогуливаются по парку, что-то обсуждают, а потом останавливаются и начинают что-то жечь. Отмечается, что они занимались уничтожением документов возле памятника основателям Киева.

Савченко, Рубан, Київ, документи, спалювання
Савченко и Рубан сжигали документы возле памятника основателям Киева

По словам журналистов, Савченко с Рубаном попали в поле зрения случайных свидетелей, которые находились в этом месте со свадебной процессией. Подчеркивается, что очевидцы тогда узнали только Савченко, а затем сфотографировали ее.

Савченко, Рубан, Київ, документи, спалювання
Савченко и Рубана заметили случайные прохожие, которые участвовали в свадебной процессии

Кроме того, случайных прохожих заинтересовала не только депутат, но и то, чем она занималась с неизвестным для них на тот момент мужчиной.

"Парочка жгла документы и растирала пепел", – утверждают свидетели.

Савченко, Рубан, Київ, документи, спалювання
Савченко и Рубан сожгли документы и растерли пепел

Как утверждают представители ресурса, поскольку в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать им фотографии.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке вооруженного захвата Верховной Рады и взяли под стражу на 2 месяца.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия с оккупированной территории Донетчины. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде.

Теги: Надежда Савченко Задержание Савченко Новости Украины СМИ Новости Киева Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
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