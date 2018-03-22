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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?

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Надія Савченко
Надія Савченко / Радіо Свобода

Щоби не жувати гранати, не сотвори собі кумира. Не сотвори собі ідеал із того, хто співає без фальшу гімн України і малює чорнилом україночок у вінку, а це потім крутять мільйонам обивателів у підсумках тсн.

Не будь одудом, аби не рвати на собі патріотично сорочку за нашу Надю, а за два роки понуро чесати до слідчого ізолятора СБУ. Бо всі ми масово ус*алися після того, як добре замаскований агент видав себе з бебехами.

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Я співчуваю депутатам, які зараз почали видаляти фотки в футболках free Savchenko. Я усміхаюсь чеширським котом, коли пул піарників Порошенка і Тимошенко намагається позмагатися, чия ж токсична Надя більше. Усіхня. Це колективний національний факап.

Я переконуюсь в тому, яку велику силу на уми має якісна соціологія, дуже грамотний PR і всеїдність ЗМІ, аби в короткі терміни зробити із гімна пулю, а із цього рейтинги. Четверта влада зовсім не пес кусючий, а скоріше скажена чупакабра. Політичні ток-шоу виявились токсичнішими за вульгарщину про холостяка чи екстрасенсів — там хоч вплив виключно на приватне, а не загальнодержавне.

Нам просто пощастило, що обласкана міжнародною спільнотою, потужним піаром і фаховими наставниками Надя виявилась і**нутою клоунесою. А що якби шахідом був депутат/політолог із великим IQ і приємним фейсом?

Моя бабуся каже про такі випадки швидкого вознесення на Олімп і стрімкого падіння униз: як прийшло, так і пійшло. Ми колективно тягнули нашу Надю без перевірки у психіатра в Раду прямо із трапу літака із Москви. Ми так само вибігли сьогодні без курточок в сніжний парк аби побачити, як цю с...ку язику пошвидше затягнуть в автозак...

У своїй роботі я звикла оцінювати людей без захоплення і роззявленого рота: зважуй плюси, мінуси, використовуй перемінні значення – і тебе не підчепить бацила театру Кропивницьго. Оцих фальшивих героїв із туалетними усмішками, червоними губами і награним цілодобовим позитивом із завченим реготом. Переносиш оце в життя – більше не засинаєш із серветками, виплачуючи розчарування.

Хто наступним стане улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді? Хто на черзі поклонніння і кумирізаціі? Дивіться дуже скрупульозно, хто заволає про патріотизм і внутрішніх ворогів, яких треба підривати. Це дуже токсична технологія, коли ріжуть по живому і хворому.

І Да. Я вражена, що ніхто публічно не дав Наді стусана, а пішов їсти шубу до буфету.

Автор: Маріна Данилюк-Ярмолаєва

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Украина – Россия Верховная Рада Публикации
Источник: 24 Канал
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