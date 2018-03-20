Савченко назвала всего одно условие, при котором бы не подорвала Верховную Раду

Во вторник, 20 марта, на брифинге внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала здания Верховной Рады, если бы там были невинные люди.

"Никогда в жизни не допускала даже в уме и не допущу, что Раду можно подорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла в крови Майдана", – сказала Савченко.

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"Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", – добавила нардеп.

Савченко также отметила, что когда другие народные депутаты узнали о слухах о наличии у нее оружия, то у них появился "страх в глазах".

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. В этот же день появилась информация, что Савченко принесла в сессионный зал парламента три гранаты и пистолет, после чего коллеги вывели депутата из помещения.