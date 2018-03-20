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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Савченко назвала всего одно условие, при котором бы не подорвала Верховную Раду

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Во вторник, 20 марта, на брифинге внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала здания Верховной Рады, если бы там были невинные люди.

"Никогда в жизни не допускала даже в уме и не допущу, что Раду можно подорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла в крови Майдана", – сказала Савченко.

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"Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", – добавила нардеп.

Савченко также отметила, что когда другие народные депутаты узнали о слухах о наличии у нее оружия, то у них появился "страх в глазах".

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. В этот же день появилась информация, что Савченко принесла в сессионный зал парламента три гранаты и пистолет, после чего коллеги вывели депутата из помещения.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Верховная Рада Взрыв Теракт
Источник: 24 Канал
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