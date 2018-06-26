Савченко одобрительно высказалась о подростке, который шел "стрелять депутатов"

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится под арестом, одобрительно высказалась о действиях 15-летнего украинского подростка, который с автоматом шел "стрелять депутатов".

Об этом политик написала в своем письме, которое опубликовала в Facebook.

24 канал сообщал, что 19 июня после столкновений под Верховной Радой правоохранители задержали в правительственном квартале 15-летнего юношу в амуниции и с оружием. У него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку. Подросток заявил, что шел "стрелять депутатов".

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Сегодня в новостях услышала, что полиция задержала 15-летнего парня, который взял отцовское ружье и пошел стрелять депутатов. Вот и полетели первые ласточки... которые скоро подрастут и превратятся в соколов... Тот прекрасный возраст горячей крови и открытости души. Тогда, когда чувство справедливости наиболее заостренное,

– говорится в сообщении Савченко.

Нардеп также вспомнила себя в 15-летнем возрасте, отметив, что готова была тогда "перевернуть мир".

"Мало кому удается сохранить такой юношеский задор в 30 и в 40 лет. Но, если мы будем иметь нацию, которая в себе это сохранит, то такая нация и народ будут непобедимыми! Я верю, что будущее украинцев будет той страницей и тем периодом в истории Украины, которым мы будем гордиться!", – выразила убеждение Савченко.